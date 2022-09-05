Пекин, , 09:48 — REGNUM Американское космическое агентство NASA было вынуждено отложить запуск первой миссии своей амбициозной программы «Артемида» во второй раз за неделю, после того как команда не смогла устранить утечку жидкого водорода, несмотря на различные процедуры устранения неполадок перед запуском 3 сентября, что космические аналитики назвали «разочаровывающим, но неудивительным» событием, сообщает 4 сентября газета Global Times.

Технические работы в Космическом центре им. Джона Кеннеди в рамках программы НАСА «Артемида» NASA Kennedy

Китайские космические аналитики заявили, что проблемы, которые привели к задержке, кажутся «естественными» учитывая, что прошло уже полдесятилетия с тех пор, как США удалось в последний запустить ракету, способную отправить людей на Луну. Однако они раскритиковали политические соображения и ментальность холодной войны, стоящие за программой НАСА «Артемида», которая, по их словам, может привести к катастрофическим последствиям.

Жидкий водород является одним из пропеллентов, используемых в большой активной ступени ракеты. Утечка помешала команде запуска заполнить бак жидким водородом. Это был не первый случай, когда утечки водорода мешали усилиям по заправке топливом ракеты SLS, поскольку подобные утечки возникали во время генеральной репетиции и первой попытки запуска. Однако официальные лица НАСА описали последнюю утечку как гораздо более масштабную. Сейчас они изучают проблему и обсуждают следующие шаги, сообщают американские СМИ.

Ракета SLS и космический корабль «Орион» теперь должны вернуться в цех сборки, если только они не смогут получить разрешение оставаться на стартовой площадке до следующей попытки, заявили официальные лица США. Администратор НАСА Билл Нельсон сказал, что «Спейс Шаттл» отправляли обратно в здание сборки транспортных средств 20 раз, прежде чем он стартовал, а стоимость двух проверок намного меньше, чем отказ от запуска.

Проблемы, которые до сих пор возникали с ракетой SLS, были довольно естественными, учитывая, что США приостановили разработку такой ракеты для посадки на Луну с тех пор, как им удалось в последний раз отправить человека на естественный спутник Земли полвека назад, сказал главный редактор базирующегося в Пекине журнала Aerospace Knowledge Ван Ян газете Global Times, добавив, что сама по себе способность немедленно точно обнаруживать проблемы свидетельствует о зрелости американской технологии космических запусков.

Американская радиостанция NPR сообщила, ссылаясь на замечания генерального инспектора НАСА, что каждый из первых нескольких полетов программы «Артемида» будет стоить более $4 млрд, исключая миллиарды долларов на стадии разработки, а некоторые критики заявили, что программа будет слишком дорогой, если НАСА продолжит полагаться на эту ракету.

Ракета SLS фактически и унаследовала ряд ключевых технологий от космического челнока, такие как маршевые двигатели и твердотопливные ракетные ускорители, поэтому задержки не вызывают удивления. Ракета уже на несколько лет отстает от своего первоначального графика, поскольку Конгресс США хотел, чтобы она полетела в 2016 году, всего через пять лет после того, как НАСА вывело из эксплуатации свой устаревший парк космических челноков, отмечает китайская газета.

Несмотря на недавние задержки с запуском «Артемиды-1», Нельсон заявил, что план НАСА по запуску «Артемиды-2» в 2024 году и «Артемиды-3» в 2025 году остается неизменным. Космическое агентство США стремится высадить различные экипажи астронавтов в ранее неисследованных районах Луны в рамках миссий «Артемида-2» и «Артемида-3», запланированных на 2024 и 2025 годы соответственно. После чего планируется доставить экипажи на Марс.

Однако китайские космические аналитики поставили под сомнение природу программы «Артемида», которая, по их словам, является политической с сильным привкусом холодной войны, указав на недавний отчет о состоянии космической промышленной базы за 2022 год, написанный американскими чиновниками из Космических сил США, Подразделения оборонных инноваций, ВВС и Исследовательской лаборатории ВВС, в котором утверждалось что Китай может обогнать США и стать доминирующей космической державой в мире «в экономическом, дипломатическом и военном отношении» к 2045 году.

Официальные лица США утверждают в докладе, опубликованном 24 августа, что США должны быстро действовать, чтобы сохранить свое преимущество перед Пекином, в том числе использовать больше коммерческих технологий и устанавливать долгосрочные двухпартийные политические цели.

«Это видение должно быть таким же четким и амбициозным по масштабам и срокам, как у КНР, и более инклюзивным для международного сотрудничества по всему спектру коммерческой, гражданской космической деятельности и национальной безопасности. Впервые участники выразили обеспокоенность тем, что Китай, похоже, находится на пути к тому, чтобы превзойти США в качестве доминирующей космической державы к 2045 году или, возможно, раньше, если сейчас не будут приняты активные меры для поддержания лидерства нашей страны», — говорится в докладе.

Это показывает отсутствие уверенности в себе у США, что вынуждает делать из Китая воображаемого врага в космосе. Продвигая космический колониализм, Вашингтон пытается повторить космическую гонку, в которую он участвовал с Советским Союзом во время холодной войны, сказал космический обозреватель и телекомментатор Сун Чжунпин в интервью Global Times, добавив, что такое мышление не содержит ничего научного, кроме чисто политических целей и может привести к катастрофическим последствиям для нынешней жестко спланированной программы «Артемида».

Сун также раскритиковал так называемое международное сотрудничество, исключающее Китай, на которое нацелены США, как «лицемерное», заявив, что такая ограниченность и эгоистичные действия только помешают прогрессу человечества в целом в освоении космоса.