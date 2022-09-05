Барнаул, 5 сентября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Алтайском крае, несмотря на календарную осень, по-летнему тепло. ГУ МЧС РФ по региону предупредило 5 августа, что погодные условия могут привести к новым пожарам.

Никита Устинов ИА REGNUM Жара

По данным синоптиков, в Алтайском крае в период с 6 по 9 сентября сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность. В 12 районах — 5 класс, в 22 районах — 4 класс пожарной опасности. В период с 6 сентября по 7 сентября сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 гр. и выше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что температура воздуха выше 30 градусов с наступлением календарной осени сохранится в некоторых регионах Урала и Сибири, а также на юге России, известил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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