Санкт-Петербург, , 09:52 — REGNUM Таксист надругался над нетрезвой пассажиркой, пока вез её домой из ночного клуба в Невский район Санкт-Петербурга.

Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщило 5 сентября «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), с заявлением об изнасиловании в полицию Невского района обратилась 34-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что около 04:00 мск 4 сентября через приложение «Яндекс» вызвала такси. По пути домой пассажирка уснула, чем и воспользовался злоумышленник, оказавшийся за рулём.

Надругавшись, он завершил заказ у дома женщины и уехал. Спустя несколько часов женщина обратилась в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, чтобы зафиксировать повреждения, а затем в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей)», — говорится в сообщении.

Задержать подозреваемого правоохранительные органы смогли в тот же день около 13:20 мск у дома 3 по Варшавской улице. Им оказался 30-летний гражданин Киргизии, временно зарегистрированный в Ленобласти. Мужчина помещен в изолятор временного содержания (ИВС).