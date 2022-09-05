Владивосток, , 09:46 — REGNUM Вывод из ОМС абортов увеличит материнскую смертность. Об этом журналистам в рамках Восточного экономического форума заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ Наталия Долгушина.

Полис ОМС РФ

«Из ОМС аборты выводить нельзя, это повысит материнскую смертность, мы проходили такой опыт уже в нашей гордой советской России», — сказала Долгушина.

Она отметила, что для подобных инициатив требуется комплекс продуманных мер: «В настоящее время такая инициатива опасна для нашего общества».