Владивосток, 5 сентября 2022, 09:46 — REGNUM Вывод из ОМС абортов увеличит материнскую смертность. Об этом журналистам в рамках Восточного экономического форума заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ Наталия Долгушина.
«Из ОМС аборты выводить нельзя, это повысит материнскую смертность, мы проходили такой опыт уже в нашей гордой советской России», — сказала Долгушина.
Она отметила, что для подобных инициатив требуется комплекс продуманных мер: «В настоящее время такая инициатива опасна для нашего общества».