Сургут, Югра, 5 сентября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) школьница разработала биоурны для захоронения домашних животных. Об этом сообщает региональный информационный центр «Югра».

publicdomainpictures.net Прячущийся кот

Грант в 300 тысяч рублей от Росмолодёжи получила 16-летняя Мария Котик на реализацию проекта экологических похорон домашних животных. Отмечается, что пока до марта 2023 года автор проекта передаст 600 биоурн в приюты для животных, ветклиники и центры кремации. Пока владельцы погибших животных получают биоконтейнер бесплатно.

Биоразлагаемые урны для праха помещаются в землю вместе с саженцем дерева, которое станет напоминанием об усопшем питомце. В планах у Марии — создание в Сургуте парка захоронений домашних животных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семнадцать экологических проектов из восьмидесяти прошли экспертный отбор грантового конкурса Росмолодёжи. Защита идей проходила на Камчатке в рамках второго этапа форума «Экосистема».