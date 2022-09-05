Владивосток, , 09:55 — REGNUM Компания «ПИК» готовит проекты и участки для возведения новых жилых домов в «Северном жилом микрорайоне» Благовещенска. Строительство начнут уже в ноябре, сообщил на полях VII Восточного экономического форума 5 сентября губернатор Амурской области Василий Орлов.

Благовещенск LxAndrew

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«Мы определили сроки строительства инженерной инфраструктуры пропорционально объемам вводимого жилья, нашли взаимопонимание по срокам строительства социальной инфраструктуры. Проектом предусмотрено строительство школы и трех детских садов», — отметил первый заместитель генерального директора ПИК Иван Поландов.

Жилой комплекс будут возводить на участке в 30 га, будет построено 178 тысяч квадратных метров жилья. Землю застройщик получил в аренду без конкурса. Кроме того, компания получит компенсацию из бюджета на присоединение к сетям.

«Компании, получающие льготы от Правительства области, в свою очередь, предоставят нам часть новых квартир, которые мы используем в социальных программах. Их получат дети-сироты и люди, ожидающие переселения из аварийного жилья», — отметил Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке, мероприятие стартовало 5 сентября.