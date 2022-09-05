Чебоксары, , 09:44 — REGNUM В Чувашии определились с тематикой 2023 года. В республике будет объявлен Год счастливого детства, который станет «достаточно логическим дополнением» Года педагога и наставника, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил 5 сентября глава Чувашии Олег Николаев.

Семья Иван Шилов © ИА REGNUM

Открывая обсуждение в правительстве, руководитель республики сообщил, что 2023 год в Чувашии станет Годом счастливого детства.

«Выбрано исходя из достаточно широкого обсуждения с общественностью. […] Здесь ещё несколько, на мой взгляд, достаточно фундаментальных оснований», — сказал Олег Николаев.

Аргументируя позицию, он перечисли основные вехи работы за последние три года работы. 2020–2021 годы в Чувашии посвятили трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, в рамках которых, в частности, восстановлен ряд «пробелов» в летописи трудового фронта и создания рубежей обороны в 1941–1942 годах, сформирован архивный центр и появились культурно-художественные произведения.

«На примере строительства оборонительных рубежей изучили достаточно много, казалось бы, имеющих пробелы исторические страницы и восстановили очень много событий, которые происходили в годы Великой Отечественной войны. И самое главное — создали очень много объектов и произведений культурного и художественного характера, издали книги. Появилось богатое содержание», — сказал Олег Николаев, отметив, что в 2022 году в Чувашии был открыт федеральный мемориал «Строителям безмолвных рубежей» с Вечным огнём в память о трудовом героизме советского народа.

Продолжением данной работы глава республики назвал проходящий в 2022 году Год выдающихся земляков. С учётом тематики прошлых лет руководитель республики заявил, что 2023 год в Чувашии станет Годом счастливого детства, так как «зная прошлое, мы становимся сильными, а действуя сегодня, мы становимся сильными в завтрашнем дне»:

«Через знание истории должны быть сильными и противостоять внешнему давлению».

Олег Николаев отметил, что данная тематика впишется в Десятилетие детства, которое проходит в России с целью создания условий для развития детей и обеспечении доступности всех необходимых услуг.

«Также это [Год счастливого детства] достаточно логическое дополнение года, объявленного президентом России, — Года педагога и наставника. Их деятельность направлена на развитие личности, подрастающего поколения», — заключил Олег Николаев.

Руководителем проектной группы, на которую возложат проведение Года счастливого детства, станет министр образования и молодёжной политики Чувашии Дмитрий Захаров.