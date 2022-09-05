Чебоксары, 5 сентября 2022, 09:44 — REGNUM В Чувашии определились с тематикой 2023 года. В республике будет объявлен Год счастливого детства, который станет «достаточно логическим дополнением» Года педагога и наставника, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил 5 сентября глава Чувашии Олег Николаев.
Открывая обсуждение в правительстве, руководитель республики сообщил, что 2023 год в Чувашии станет Годом счастливого детства.
Аргументируя позицию, он перечисли основные вехи работы за последние три года работы. 2020–2021 годы в Чувашии посвятили трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, в рамках которых, в частности, восстановлен ряд «пробелов» в летописи трудового фронта и создания рубежей обороны в 1941–1942 годах, сформирован архивный центр и появились культурно-художественные произведения.
Продолжением данной работы глава республики назвал проходящий в 2022 году Год выдающихся земляков. С учётом тематики прошлых лет руководитель республики заявил, что 2023 год в Чувашии станет Годом счастливого детства, так как «зная прошлое, мы становимся сильными, а действуя сегодня, мы становимся сильными в завтрашнем дне»:
Олег Николаев отметил, что данная тематика впишется в Десятилетие детства, которое проходит в России с целью создания условий для развития детей и обеспечении доступности всех необходимых услуг.
Руководителем проектной группы, на которую возложат проведение Года счастливого детства, станет министр образования и молодёжной политики Чувашии Дмитрий Захаров.