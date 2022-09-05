Санкт-Петербург, , 09:44 — REGNUM В ходе торжественной линейки 1 сентября ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко подчеркнул, что Горный ­– первый технический вуз в стране не только с точки зрения даты основания, но и по качеству образования. По мнению авторитетного британского рейтингового агентства QS вуз занимает 8 место в мире по своему профилю подготовки: ни одно другое учебное заведение РФ не добивалось подобного результата. Ректор Горного отметил необходимость поддержки отечественной инженерной школы и призвал студентов развивать свою конкурентоспособность на рынке труда во время обучения.

«Сегодня вы делаете первый шаг на пути к получению новых знаний, которые позволят вам реализовать свой потенциал, стать профессиональными инженерами и самодостаточными в финансовом плане людьми. Но для этого вам придётся погрузиться в конкурентную среду и ежедневно доказывать свою состоятельность за счёт трудолюбия, самоорганизации, усидчивости и других качеств, необходимых для того, чтобы выполнять серьёзную и рутинную работу под названием «учёба». Только в этом случае вы станете лучшими и сумеете получить в будущем конкурентное преимущество на рынке труда», — обратился к студентам Владимир Литвиненко.

Он подчеркнул, что за последние годы в Горном было сделано очень многое, чтобы университет преображался и развивался, в том числе с весомым вкладом компании «ФосАгро»:

«Нас окружают и с нами работают мощные, серьёзные компании. Сегодня рядом с флагом университета флаг ФосАгро, которая является движущей силой нашего прогресса, участвуя в развитии не только морально, но и материально».

ФосАгро и Горный традиционно поддерживают прочные связи в сфере подготовки кадров и разработки стратегических программ развития производств. Значительная часть инженерного и руководящего корпуса предприятий ФосАгро, и прежде всего горно-обогатительного комбината «Апатит», являются выпускниками Горного университета.

Первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков в своём обращении к студентам Горного отметил важность стратегического партнерства компании с университетом в области подготовки высококвалифицированных инженерных кадров для всей горнопромышленной и химической отраслей.

В новом учебном году по образовательным программам ФосАгро в Горный университет поступило 25 выпускников из школ городов присутствия ФосАгро. Всего в Санкт-Петербургском горном университете на данный момент обучается 96 таких студентов, 63 из них поступили по целевому направлению, а 68 являются выпускниками профильных «ФосАгро-классов». Преподаватели Горного активно участвуют в реализации профориентационных проектов в «ФосАгро-школах». Кроме того, старейший технический вуз страны участвует в реализации программ повышения квалификации сотрудников ФосАгро.

«Также у нас ведется активное научное сотрудничество в создании передовых технологий горнодобычи. Учёные Горного приняли участие в разработке долгосрочной стратегии развития компании. Уверен, что и среди вас есть ребята, которые через несколько лет придут в ФосАгро, чтобы вместе работать над решением интересных и амбициозных задач», — сказал Сиродж Лоиков, пригласив студентов пройти производственную практику на предприятиях ФосАгро и затем начать свою профессиональную карьеру в компании.

Всех присутствующих поздравил председатель Комитета по науке и высшей школе администрации Санкт-Петербурга Андрей Максимов. Он призвал студентов никогда не сдаваться и идти вперед к своим целям и мечтам.

«Уверен, что профессорско-преподавательский состав Горного сделает всё возможное, чтобы из вас получились настоящие инженеры, способные профессионально делать свою работу. Главное — начать учиться с первого же дня, не снижать планку, и тогда всё обязательно получится», — напутствовал Андрей Максимов.

В День знаний ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко вместе с почетными гостями открыл в историческом корпусе вуза лабораторно-аналитический комплекс общей площадью 1 363 метра, созданный при поддержке ФосАгро. Он включает 5 лабораторий, 2 аудитории на 96 и 75 мест, кабинеты для профессорско-преподавательского состава и административные помещения. Кроме того, в Учебном центре №1 завершилась реконструкция 4-го этажа 4-го корпуса, где располагаются 15 аудиторий.

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