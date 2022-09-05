Людиново, Калужская область, 5 сентября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Сотруднику экспертно-криминалистического центра капитану полиции Наталье Штейнберг удалось восстановить содержание рукописных записей, которые хранились в медальоне бойца, погибшего в годы Великой Отечественной войны. О этом 5 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Участники Великой Отечественной Войны

В результате проведённого исследования с использованием специализированного технического оборудования эксперту удалось полностью восстановить фамилию, имя и год рождения погибшего красноармейца: Даулетова Нура Даулета, 1906 года рождения. Также установлено, что вкладыш содержит частично читаемые рукописные записи о месте рождения, адресе и данных о супруге погибшего солдата. Полученная экспертом информация передана в калужскую общественную организацию поисковых отрядов «Патриотическое объединение «Память» с целью дальнейшей работы с архивными документами по установлению более подробных сведений о владельце медальона и поиску его родственников.

Представленный на исследование медальон был найден в ходе поисковых работ на территории сельского поселения Букань Людиновского района Калужской области. В годы Великой Отечественной войны это село стало местом ожесточенных боевых действий с немецко-фашистскими захватчиками. В 2020 году данному населённому пункту было присвоено почетное звание Калужской области «Рубеж воинской доблести».