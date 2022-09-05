Донецк, , 09:41 — REGNUM Киевские боевики снова произвели артиллерийский обстрел Кировского района Донецка. Об этом 5 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что новый обстрел Кировского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 09:24 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые киевские формирования подвергли обстрелам населённые пункты Новобахмутовка и Зайцево в ДНР.