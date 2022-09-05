Село Солонешное, Алтайский край, 5 сентября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Активисты ОНФ в Алтайском крае, которые пытаются пресечь незаконную деятельность золотодобытчиков, обратились к генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову с жалобой на действия Росприроднадзора. Они также выяснили, что злоумышленники намеренно уничтожили краснокнижные растения, чтобы не потерять лицензию. Как сообщает 5 сентября пресс-служба ОНФ, ранее Росприроднадзор выдал разрешения на добывание краснокнижных растений в долине реки Солонешной, где вопреки судебному запрету золотодобытчики пытаются возобновить разработку недр.

ОНФ Печать Росприроднадзора

Региональное отделение Народного фронта в Алтайском крае получило ответ от Генеральной прокуратуры, согласно которому по представлению надзорного органа Департаментом по недропользованию по Сибирскому федеральному округу инициирована процедура ограничения права пользования недрами ООО «Артель Солнечная» в Солонешенском районе Алтайского края. Однако принятых после обращения Народного фронта мер для сохранения уникального природного комплекса, к сожалению, недостаточно. Поскольку за это время Росприроднадзор выдал разрешения на добычу краснокнижных растений в долине реки Солонешной, где, вопреки судебному запрету, золотодобытчики возобновляют разработку недр

ОНФ Кандык сибирский

Как стало известно Народному фронту, в июне и июле 2022 года в долине реки Солонешной в Солонешенском районе Алтайского края по разрешениям, выданным Росприроднадзором, была изъята из среды произрастания, а попросту — выкопана, часть популяции растений, занесенных в Красную книгу России. Сделано это было для того, чтобы добиться положительного заключения государственной экспертизы на проект освоения участков под золотодобычу.

Ранее именно наличие охраняемых законом объектов растительного мира стало причиной отказа со стороны минприроды Алтайского края в утверждении проекта освоения лесов золотодобывающей компании ООО «Артель Солнечная». А задолго до этого, еще в 2019 г., по иску общественников было принято судебное решение о запрете добычи россыпного золота в долине реки Ануй с притоками Щепета и Солонешная.

ОНФ Добыча россыпного золота

Тем не менее в обход вступившего в силу судебного решения прежний недропользователь ООО «Ануй» учредил новое юридическое лицо (ту самую «Артель Солнечную») и добился переоформления лицензии на золотодобычу в тех же границах.

«По выданным Росприроднадзором разрешениям была изъята лишь малая часть охраняемых объектов растительного мира. Это означает, что основную их популяцию планируется уничтожить. Но статья 60 Федерального закона «Об охране окружающей среды» строго запрещает деятельность, ведущую к сокращению численности растений, занесенных в Красную книгу России, и ухудшающую среду их обитания. И никаких исключений для золотодобычи законодательством не предусмотрено. Более того, в рамках судебного процесса уже давалась правовая оценка выдававшимся ранее разрешениям на изъятие краснокнижных растений. Суд счел такие разрешения незаконными. Таким образом, данные действия являются противоправными», — убежден модератор тематической площадки «Экология» Народного фронта в Алтайском крае Алексей Грибков.

Эксперты Народного фронта призвали Генеральную прокуратуру Российской Федерации провести проверку по фактам выдачи разрешений, добычи и незаконного оборота краснокнижных растений.

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«Наукой давно доказано, что эффективно сохранять жизнеспособные популяции биологических видов, особенно узкоспециализированных, уязвимых и требовательных к факторам внешней среды, к каковым и относятся многие краснокнижные растения и животные, возможно лишь in-situ, то есть в естественных условиях и среде обитания. Но с таким подходом Росприроднадзора можно и всех амурских тигров перестрелять, оставив пару штук в клетке на развод. Если так пойдет и дальше, то самая большая кошка мира может остаться только на оттиске печати «для разрешений» этого ведомства», — заявил Грибков.

Напомним, решением Центрального районного суда города Барнаула по гражданскому делу № 2-182/2019, принятым именем Российской Федерации, недропользователь был обязан прекратить деятельность по добыче россыпного золота на участке недр «Россыпь реки Ануй с притоками река Щепета и река Солонешная» в Солонешенском районе Алтайского края. Решение обжаловалось ответчиками, но апелляционная и кассационная инстанции оставили его в силе.

Ещё в начале 2018 года экологи, учёные и местные жители выступили против добычи россыпного золота на реке Ануй в Солонешенском районе Алтайского края. Проект не только представлял опасность для главной водной артерии Солонешенского района, но и ставит под угрозу популяции краснокнижных растений и животных, уникальные археологические памятники и сам неповторимый ландшафт этой красивой горной реки.

О возобновлении незаконной золотодобычи на участке недр «Россыпь реки Ануй с притоками Щепета и Солонешная» активисты ОНФ известили в средине июня 2022 года.

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