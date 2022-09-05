Москва, , 09:37 — REGNUM Женщины с территорий б. УССР — лишь расходный материал для Вашингтона и Брюсселя, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Пока у женщин [б. УССР] есть возможность покинуть страну, воспользуйтесь ею и переезжайте в любое другое государство, иначе всё это закончится мобилизацией и вас отправят на убой», — призвал Володин в телеграмм-канале.

Он также напомнил, что супруги руководства киевского режима уже покинули территорию б. УССР, так же поступили и жены местных олигархов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в б. УССР с 1 октября женщины, в том числе беременные и с малолетними детьми должны стать на военный учет. В случае если они этого не сделают, предусмотрен штраф.

В декабре 2021 года на территории б. УССР вступил в силу приказ минобороны, согласно которому представительницы 35 профессий обязаны стать на военный учет. В то же время представители киевского режима заверили, что учет не означает мобилизацию или призыв.

Предполагается, что ставать на воинский учет будут женщины, получившие образование в области химии, биологии, телекоммуникаций, радиотехники, несколько специальностей из IT-сферы и так далее.

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