Владивосток, , 09:36 — REGNUM В первый день работы VII Восточного экономического форума, на нем открылась интерактивная студия Российского общества «Знание». Первым в ее работе стало интервью с генеральным директором Президентского фонда культурных инициатив Романом Кармановым, темой беседы стало обсуждение возможностей для самореализации жителей России — «Хорошо там, где ты есть. Большая Родина начинается с малой».

Роман Карманов Пресс-служба ПФКИ

Президентский фонд культурных инициатив создан в 2021 году для всесторонней поддержки творческих команд страны. Часто случается, что люди задумываются о переездах из-за того, что не могут самореализоваться. Собственные проекты — это шанс самостоятельно создать вокруг себя творческую среду, которая поможет сделать жизнь для людей — жителей и небольших сел и городов-миллионников — лучше. Пословица «Где родился, там и пригодился» отражает многовековой опыт народа: люди живут там, где им дают возможности для самореализации, это понятный механизм, который нужно учитывать при работе с людьми.

«Хорошо, когда люди, даже уехав учиться, вновь возвращаются в родной город и стараются сделать его лучше своими идеями, проектами, качественной работой. Владивосток для меня и моих детей — место силы, — отметил Роман Карманов. — Нужно делать так, чтобы людям хотелось жить в родном регионе — создавать семьи, воспитывать детей, развивать новые пространства и творческие события для себя, друзей и земляков. Прямо сейчас, когда мы общаемся, идет прием заявок на четвертый специальный конкурс Президентского фонда культурных инициатив — это один из шансов сделать свою малую родину лучше, создать условия для самореализации как для себя, так и для окружающих. В конкурсе побеждают те, кто разобрался и в самом начале пути внимательно прочитал все разработанные документы: положение, методические рекомендации, чек-лист, послушал подкасты. Мы делаем все, чтобы люди максимально просто прошли путь оформления заявки. И уже есть команды, которые получили грант по четыре раза».

В ходе сессии спикер и ведущие отметили, что креативная экономика и креативные индустрии Дальнего Востока — это то, что складывается именно сегодня.

«Сейчас каждый регион находится в поисках своей креативной идеи, так Хабаровский край решил стать анимационной столицей Дальнего Востока, там есть детский анимационный кластер, будет проводиться фестиваль «Анимур», есть студия «Мечталёт». Якутия заняла достойное место в киноиндустрии. Камчатка проводит фестиваль «Беренгия», это направление гастрономии и туризма. В Приморье начинают активно развивать IT», — рассказал Роман Карманов.

Креативные индустрии на Востоке России должны стать одним из ключевых векторов развития, отметил спикер и привел в пример Южную Корею с ее кей-поп культурой, известной на весь мир, это — большой вклад в экономику — поступление в бюджет страны средств от реализации творческой, интеллектуальной деятельности.

«Креативная экономика может привести Дальний Восток к лидерству и прорыву, творческих людей для этого здесь хватит, плюс это привлечет большое число молодежи в регион», — убежден спикер площадки.

Возможно ли переломить ситуацию с оттоком населения с помощью культуры и творчества? Возможно, и так и будет происходить. Культура — и есть тот самый «инструмент», который помогает сделать так, чтобы люди хотели жить там, где вы они привыкли.

«Нам мало иметь любимую работу, хочется самореализации, в том числе в творчестве, когда нет условий — ты осматриваешься по сторонам в поисках этих условий для комфортного саморазвития», — рассказал Роман Карманов, — Конкурсы Президентского фонда культурных инициатив — это возможность самостоятельно создавать такие условия для себя и окружения. Например, в анимационном кластере Хабаровского края дети учатся создавать мультфильмы, при этом в регионе уже есть студия «Мечталёт», имеющая большой опыт экспорта отечественного продукта на азиатские рынки, а это значит, что родителям детей, которым нравится анимация, не нужно переезжать, чтобы дать шанс ребенку реализовать свою мечту. В регионе созданы все условия для этого, при том, что анимация сейчас — перспективная отрасль«.

»К мечтам детей нужно относиться серьёзно, — напомнил спикер, — Когда появляется шанс самим создавать возможности, это «закрепляет» людей в регионах. Наша страна прекрасна везде, понятие депрессивный регион — это про людей, а не про место. Есть много примеров, когда люди, желая изменить жизнь к лучшему на территории проживания, получали грантовую поддержку и создавали новые пространства, организовывали и делали традиционными мероприятия, ремонтировали музеи, разбивали парки, запускали заново творческие школы и мастерские, возрождая уникальные народные промыслы, то есть, сами создают места силы и притяжения. Из депрессивных такие территории становится местами притяжения туристов, это случается после того, как там появляются люди, желающие сделать мир вокруг себя. Говоря о проектах, которые побеждают в грантовых конкурсах, спикер напомнил, что для них важна общественная значимость, вовлечение людей в деятельность, проект должен быть интересен не только авторам, но и окружающим людям», — отметил генеральный директор ПФКИ .

«Является ли проектом создание альбома молодежной группы? Нет, потому что прослойка фанатов маленькая. Но эта группа понимает, чего не хватает в регионе для молодых музыкантов — к примеру, студий записи, репетиционных баз, фестиваля для региона. Можно взять деньги на создание этих условий и помочь целому профессиональному сообществу. Это касается всех сфер: художников, критиков и сценаристов, мультипликаторов, литераторов, театралов, любой творческой среды», — отметил Роман Карманов.

Напомним, прием заявок на четвертый специальный грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив идет до 12 сентября. Заявку можно подать на сайте фондкультурныхинициатив. рф. Общий грантовый фонд конкурса — один миллиард рублей.