Мэрия: «Наши дворы» в Ярославле закончат в сентябре
Ярославль, 5 сентября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Благоустройство дворов в Ярославле по губернаторской программе «Наши дворы» будет закончено в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
4 сентября врио губернатора региона Михаил Евраев, совместно с исполняющим обязанности мэра Ярославля Ильёй Мотовиловым проверили ход работ в рамках программы. Осмотрены были дворы, процент готовности которых составляет меньше половины.
Илья Мотовилов добавил к этому, что сейчас работы продолжаются на 60 объектах, какие-то смогут подготовить к технической приёмке уже на этой неделе. Сами подрядчики говорят, что причины отставания от графика разные, но отдельно выделяют проблемы с поставками стройматериалов.
Присоединились к властям на проверке и жители домов, где ремонт затянулся. Впрочем, говорили они не об этом, а о том, что когда дворы отремонтируют — их необходимо будет «защитить».
Напомним, согласно проекту, на 2022 год в Ярославле запланировано благоустройство 106 дворовых территорий, а вместе с этим обустройство 100 детских площадок и 10 площадок для выгула и дрессировки животных.