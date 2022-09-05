Ярославль, 5 сентября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Благоустройство дворов в Ярославле по губернаторской программе «Наши дворы» будет закончено в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Мэрия Ярославля Ремонт в рамках программы «Наши дворы»

4 сентября врио губернатора региона Михаил Евраев, совместно с исполняющим обязанности мэра Ярославля Ильёй Мотовиловым проверили ход работ в рамках программы. Осмотрены были дворы, процент готовности которых составляет меньше половины.

«Проблемы типичные: нет материала и подвели поставщики, из-за чего подрядчики не смогли вовремя закупить материалы и продолжить работы. Это никого не освобождает от ответственности. Все возможные дисциплинарные и санкционные меры к подрядчикам будут приняты. Мы сегодня прямо во время объезда смогли разобрать многие ситуации и найти решения», — сказал Михаил Евраев.

Илья Мотовилов добавил к этому, что сейчас работы продолжаются на 60 объектах, какие-то смогут подготовить к технической приёмке уже на этой неделе. Сами подрядчики говорят, что причины отставания от графика разные, но отдельно выделяют проблемы с поставками стройматериалов.

«Возникла проблема с привозом щебня, но совместно с территориальной администрацией этот вопрос удалось разрешить. У нашей компании взято 26 дворов, половина из них уже в высокой степени готовности», — рассказал представитель подрядной организации Станислав Осипенко.

Присоединились к властям на проверке и жители домов, где ремонт затянулся. Впрочем, говорили они не об этом, а о том, что когда дворы отремонтируют — их необходимо будет «защитить».

«Весь ремонт будет выполнен зря, если здесь не ограничить въезд. Через двор ездит очень много транспорта, в том числе большегрузные машины, чтобы сократить дорогу. Нашим жителям, а это в основном пожилые люди, очень это мешает. Кроме того, это не безопасно, потому что рядом находится центр социального обслуживания, куда ходит много пенсионеров», —рассказала жительница дома №33 на улице Свердлова Ольга Карпова.

Напомним, согласно проекту, на 2022 год в Ярославле запланировано благоустройство 106 дворовых территорий, а вместе с этим обустройство 100 детских площадок и 10 площадок для выгула и дрессировки животных.