Сеул, , 09:33 — REGNUM 5 сентября министр торговли Южной Кореи Ан Док Гын отправится США, чтобы обсудить возможное влияние на южнокорейскую экономику американского «Акта снижения инфляции». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что принятый в США закон предусматривает субсидирование американских производителей электромобилей в ущерб иностранным компаниям, работающим на рынке США.

Как отметили в министерстве, в ходе зарубежной поездки Ан Док Гын встретится с торговым представителем США Кэтрин Тай и другими представителями правительства и Конгресса.

Известно, что визит министра торговли состоялся после того, как на прошлой неделе правительственная делегация Южной Кореи посетила США.

Представитель Южной Кореи также примет участие в министерской встрече по экономической инициативе США в Индо-Тихоокеанском регионе (IPEF), которая будет проходить в Лос-Анджелесе с 8 сентября.