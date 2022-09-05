Москва, 5 сентября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Некоторое количество объективной информации содержится в отчётах миссий БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ, несмотря на ангажированность и близорукость этой организации.Об этом 5 сентября заявил посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров.

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

«Хотя политическая ангажированность БДИПЧ и его близорукость по отношению к проблемам с правами человека и несовершенству избирательного и референдумного процессов в ряде стран ЕС и НАТО только возрастает и вызывает справедливую критику, отчеты миссий содержат некоторое количество объективной информации», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Чуров уточнил, что, по его мнению, такие данные после многократной проверки с использованием ресурсов ответственных за выборы и референдумы официальных органов могут использоваться для комплексного анализа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров заявил, что злонамеренной ложью, которая также может быть квалифицирована как клевета, являются обвинения в адрес России в якобы вмешательстве в выборы президента США.