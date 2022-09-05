Владивосток, 5 сентября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В ближайшие недели специалисты получат новый препарат против оспы. Об этом «на полях» Восточного экономического форума заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Вирионы натуральной оспы (увеличено в 370 000 раз)

«От оспы мы готовы будем, я думаю, что в течение ближайших недель получить новый препарат четвертого поколения», — сказала Попова.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке.