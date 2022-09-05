Владивосток, , 09:31 — REGNUM На острове Русский во Владивостоке в рамках ВЭФ-2022 стартовал 5 сентября первый открытый Кубок Дальнего Востока «Игры ГТО». Призовой фонд игр — 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Сдача норм ГТО Minsport.gov.ru

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На дорожках «Арены ГТО» установлены спортивные снаряды, где нужно будет выполнить на скорость ряд упражнений: прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, рывок гири, поднимание туловища из положения лежа, подтягивания на перекладине.

Кто больше и быстрее выполнит эти испытания, те и разыграют общий призовой фонд.

Отдельным дивизионом на этих играх выступят команды 11 регионов Дальнего Востока. Призовой фонд среди них распределится следующим образом: 60 тыс. рублей — для победителей, 40 тыс. — серебряным призёрам и 20 тыс. рублей для «бронзовых» победителей.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» по всей стране проводятся спортивные мероприятия, фестивали и соревнования. С 4 по 12 сентября в «Артеке» пройдет финал Всероссийского фестиваля ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций.