Санкт-Петербург, 5 сентября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Санкт-Петербург стал вторым городом России по количеству размещенных с начала 2022 года вакансий в нефтегазовой отрасли. Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы Headhunter.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Северная столица заняла вторую строчку, в городе разместили 7% от общего числа нефтегазовых вакансий по стране. Петербург уступил лишь Москве, там их 11%, но опередил Ханты-Мансийский автономный округ (6%), Башкирию (5%) и другие нефтегазодобывающие регионы.

Средняя заработная плата для специалистов этой сфере в 2022 году составляет 71 723 рубля. Её уровень возрос на 11 тыс. рублей по сравнению с 2021 годом.

С начала года на рынке труда СЗФО появилось девять тысяч вакансий для газовиков и нефтяников. Отметим, что по стране за год появилось 88 тыс. вакансий с начала 2022 года. Это число возросло на 31% к аналогичному периоду прошлого года.

Напомним, что в Петербурге размещаются штаб-квартиры «Газпрома», «Газпромнефти», «Транснефти» и целого ряда других нефтегазовых компаний.