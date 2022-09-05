Аддис-Абеба, 5 сентября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Эфиопия и Китай придерживаются всеобъемлющему стратегическому партнерству, которое было закреплено на принципах взаимовыгодного сотрудничества, заявил высокопоставленный представитель правительства Эфиопии, передает 4 сентября газета Global Times,

Ольга Шклярова ИА REGNUM Эфиопия

Министр финансов Эфиопии Ахмед Шиде, заявил агентству Синьхуа, что две дружественные страны работают над созданием «сообщества общей судьбы» на фоне установления прочных отношений между их лидерами.

«За последнее десятилетие Китай и Эфиопия сотрудничали во многих областях, в которых Китай оказывал значительную финансовую поддержку для реализации многих крупных проектов в Эфиопии, таких как железная дорога стандартной колеи Аддис-Абеба — Джибути», — сказал Шиде.

Подчеркнув, что Китай помог Эфиопии осуществить множество проектов по строительству дорог, развитию энергетики, промышленных парков и водоснабжения, министр финансов подчеркнул, что железная дорога стандартной колеи Аддис-Абеба — Джибути, также известная как железная дорога Эфиопия — Джибути, послужила ранним свидетельством продуктивности инициативы «Пояс и путь».

«У нас диверсифицированное и стратегическое сотрудничество, в рамках которого Китай оказывает техническую поддержку, наращивает потенциал в сельскохозяйственном секторе и эксплуатирует природные ресурсы», — сказал Шиде.

По словам министра, Китай инвестирует в существующие индустриальные парки и создает производственные предприятия как для внутреннего, так и для международного рынков, поскольку все больше китайских инвесторов играют заметную роль в экономическом развитии Эфиопии. Он выразил свой оптимизм в отношении того, что партнерство между двумя странами будет расти в объеме, разнообразии и качестве, создавая беспроигрышный результат для обеих стран и их народов.

«Китай также сыграл ключевую роль в региональной интеграции путем осуществления внутригосударственных проектов», — сказал Шиде, отметив, что в качестве примера можно привести проекты строительства железной дороги Аддис-Абеба — Джибути и проекта водоснабжения Эфиопия — Джибути, которые могут быть расширены для обслуживания всего региона.

Комментируя быстрый экономический рост Китая, министр сказал, что «Китай смог вывести сотни миллионов своих граждан из нищеты и значительно прогрессирует с точки зрения размера и сложности своего ВВП».