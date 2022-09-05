Владивосток, 5 сентября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Эпидемиологический сезон по гриппу ожидается напряжённым, и органы здравоохранения готовятся к этому заранее. Об этом «на полях» Восточного экономического форума заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Весь мир предполагает, и ученые, и эксперты, что этот эпидсезон по гриппу будет достаточно напряженным, и мы готовимся заранее», — сказала Попова.

По её словам, в текущем сезоне необходимо вакцинировать не менее 60% населения РФ и 75% представителей групп риска.