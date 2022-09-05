Улан-Удэ, 5 сентября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Бурятии вынесен приговор бывшему директору муниципального учреждения, обвиняемой в превышении полномочий и получении взятки. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Kaluga.sledcom.ru Взятка

По данным следствия, в нарушение закона фигурантка заключила дополнительно соглашение с подрядчиком об увеличении аванса по муниципальному контракту на строительство дороги от 102 до 118 квартала в Улан-Удэ.

«В результате преступных действий при невыполненных работах на сумму свыше 22 млн рублей подрядчику перечислена оплата, бюджетные средства использованы не по назначению», — отметили в надзорном ведомстве.

Кроме того, по другому объекту обвиняемая получила от подрядчика 20 тыс. рублей в качестве взятки. По итогам слушаний суд признал её виновной и приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно. Ей также на два года запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.