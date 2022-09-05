Пермь, , 09:28 — REGNUM В Пермском краевом суде 5 сентября началось рассмотрение громкого дела о расстреле людей на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, сообщают СМИ.

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Информресурсы отмечают, что заседание проходит в открытом режиме. Фигурант Тимур Бекмансуров находится в зале без маски с понурым видом. Он говорит очень тихо и не смотрит на окружающих.

Как уж сообщало ИА REGNUM, бывшего студента первого курса пермского вуза обвиняют в массовом убийстве, в покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и умышленном уничтожении имущества.

Преступление, которое вызвало шок у общества, совершено 20 сентября 2021 года. В результате расстрела погибли шесть человек. Десятки получили ранения и травмы.

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