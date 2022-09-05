Донецк, , 09:26 — REGNUM Вооружённые киевские формирования подвергли обстрелам населённые пункты Новобахмутовка и Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Новобахмутовки со стороны ВСУ был зафиксирован в 09:00 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Кроме того, указывается, что в 09:10 бандеровцы выпустили снарядов из танка по Зайцево.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики даже ночью не прекращали обстреливать Горловку. Снаряды по городу были выпущены после полуночи.