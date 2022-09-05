Санкт-Петербург, , 09:29 — REGNUM Далеко ушедший от Санкт-Петербурга циклон «Орнелла», который в конце августа принес в регион сильное похолодание и дожди, продолжит влиять на погоду в городе, сообщил 5 сентября ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Холодно Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, 5 сентября Северная столица останется на периферии циклона, во власти холодного и относительно влажного воздуха.

«При облачной с прояснениями погоде местами вновь пройдут небольшие дожди, а температурный фон будет на пять-шесть ниже климатической нормы», — добавил он.

Температура воздуха в Петербурге днем составит +12…+14 градусов, по Ленинградской области +10…+15 градусов. Ветер северный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать расти и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

«Во вторник погода изменится мало», — заключил синоптик.

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