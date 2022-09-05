Симферополь, 5 сентября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях объявлено на территории Республики Крым 5 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

По прогнозу Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории Крыма в первый день рабочей недели сохранится северо-восточный ветер 17-22 м/с.

МЧС предупреждает о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций из-за аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможном нарушении транспортного сообщения, угрозы обрушения слабо закреплённых конструкций.

Между тем, до 7 сентября в центральных и южных районах Крыма также действует чрезвычайная пожарная опасность, в восточных и западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.