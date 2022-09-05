Москва, , 09:25 — REGNUM Героические усилия российской армии и добровольцев Донбасса на поле боя заслуживают не только самой высоко оценки, их нужно подкрепить мощными мерами повышения эффективности экономики, социальной и информационной политики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября, об этом заявил руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.

Геннадий Зюганов Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Только таким образом мы обеспечим уверенное и долговременное укрепление национальной безопасности. Надежны на возврат к сырьевой модели, основанной на экспорте энергоносителей и широком импорте, могут вынашивать только крайне наивные люди, или циничные враги нашей страны», — сказал депутат.

По его словам, Россия обязана вновь овладеть наукой самостоятельно производить практически всю линейку жизненно необходимой продукции.

«Да, это непросто. В результате разрушительной деятельности Горбачёва, Ельцина и их приспешников отечественной промышленности и науке нанесен колоссальные ущерб. При этом рыночные экстремисты и сторонники неолиберальной догматики и сегодня занимают важнейшие государственные посты. Они всячески тормозят жизненно необходимые преобразования в народном хозяйстве, без которых невозможно устоять перед давлением Запада, успешно завершить операцию на [б. УССР] и вновь занять достойное место в мире», — добавил парламентарий.

Зюганов считает, что для вывода России на траекторию энергетического развития необходимо, в частности, отказаться от бюджетного правила и заняться целевой поддержкой электроники, станкостроения, робототехники и искусственного интеллекта.

Также он предлагает кардинально снизить ключевую ставку Центробанка с нынешних 8% до 2% и создать возможности для развития предприятий, открытия производств и инвестиций в новейшие технологии.