Попова: дополнительные ограничения из-за COVID-19 не нужны
Владивосток, 5 сентября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Дополнительные ограничительные меры, связанные с COVID-19, сегодня в России не нужны. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила журналистам на полях ВЭФ.
Дарья Драй ИА REGNUM
Анна Попова
По словам Поповой, следует соблюдать уже существующие ограничительные меры.
«Каких-либо дополнительных мер, ограничительных мер на сегодняшний день не требуется», — сказала глава Роспотребнадзора.
Как сообщало ИА REGNUM, в России стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Властям в регионах рекомендовано вакцинировать не менее 60% жителей.
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