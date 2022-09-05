Донецк, 5 сентября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Киевские боевики даже ночью не прекращали обстреливать Горловку. Снаряды по городу были выпущены после полуночи, сообщает 5 сентября представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Никита Третьяков ИА REGNUM Осколок снаряда калибра 155 миллиметров

Обстрел Центрально-городского района Горловки зафиксирован в 01:00. С позиций в Дылеевке по городу выпустили четыре снаряда калибра 155 мм.

Обстрел продолжился в 07:35. С тех же позиций по Центрально-городскому району выпущено ещё четыре снаряда калибра 155 мм.

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