Нижний Тагил, Свердловская область, 5 сентября 2022, 09:24 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области Черноисточинский пруд продолжают очищать от загрязняющих веществ. В июле и августе земснаряд поднял со дна пруда 100 тыс. кубометров донных отложений, сообщил журналистам мэр Владислав Пинаев.
Очищать водоём будут до тех пор, пока не встанет лёд. Очистка ведётся в рамках плана мероприятий по реабилитации Черноисточинского водохранилища.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Черноисточинское водохранилище начали очищать ещё в 2016 году. Для проведения работ используют специальное судно — земснаряд. До 2024 года со дна планируют извлечь около 500 тыс. кубометров ила.