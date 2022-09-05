Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:24 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области Черноисточинский пруд продолжают очищать от загрязняющих веществ. В июле и августе земснаряд поднял со дна пруда 100 тыс. кубометров донных отложений, сообщил журналистам мэр Владислав Пинаев.

Вода Марина Каширская (с) ИА REGNUM

Очищать водоём будут до тех пор, пока не встанет лёд. Очистка ведётся в рамках плана мероприятий по реабилитации Черноисточинского водохранилища.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Черноисточинское водохранилище начали очищать ещё в 2016 году. Для проведения работ используют специальное судно — земснаряд. До 2024 года со дна планируют извлечь около 500 тыс. кубометров ила.