Ереван, , 09:19 — REGNUM Министерство обороны Азербайджана в течение 4 сентября второй раз за сутки распространило «дезинформацию» об обстрелах с армянской стороны. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба минобороны Армении.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вечером 4 сентября подразделения ВС РА не вели огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской приграничной зоны», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация на границе относительно стабильная и контролируется армянскими подразделениями.

Напомним, Баку регулярно обвиняет армянскую сторону в обстрелах на границе. Ереван каждый отрицает эти обвинения. В начале августа азербайджанские силы нанесли удар по позициям в Нагорном Карабахе назвав это военной операцией «Возмездие» .