Москва, 5 сентября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Злонамеренной ложью, которая также может быть квалифицирована как клевета, являются обвинения в адрес России в якобы вмешательстве в выборы президента США. Об этом 5 сентября заявил посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Чуров.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Обвинения во вмешательстве России в так называемые «выборы» президента США являются злонамеренной ложью и могут быть квалифицированы как уголовно наказуемая клевета и диффамация», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также посол по особым поручениям МИД РФ отметил, что в Соединённых Штатах давно используются такого рода политические технологии, которые требуют «чистки» от якобы «постороннего вмешательства» американского выборного процесса для того, чтобы установить контроль за голосованием и создать условия для беспрепятственной фальсификации выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября стало известно, что власти США планируют назвать кандидатуру нового посла в России в ближайшее время.