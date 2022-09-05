Владивосток, , 09:16 — REGNUM На сессии второго Международного форума по сохранению тигра, который проходит 5 сентября во Владивостоке в рамках седьмого ВЭФ, был замечен заслуженный артист РФ, известный певец Дима Билан, сообщает РИА VladNews.

Александр Козлов и Дима Билан Александр Козлов, соцсети

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Отмечается, что популярный певец участвует в программе по сохранению дальневосточных леопардов. Дима Билан даже одному из обитателей национального парка «Земля леопарда» под номером Leo 168M подарил имя Виктор.

«В последнее время в моей жизни появилось много кошек. Я стал помогать им, а в некоторых случаях даже спасать их, поэтому возможность стать хранителем леопарда показалась мне логичным продолжением этих дел. Я дал леопарду имя Виктор. Оно означает победитель. Я очень счастлив в какой-то степени быть причастным к будущему этого леопарда», — сказал артист.

На форуме по сохранению тигра Билан также признался, что взял опекунство над одной из тигриц, а во Владивосток приехал по личной инициативе.

«Хорошо, что здесь нашлось для меня место, потому что все гостиницы забиты, Владивосток очень востребован. Это невероятное место», — добавил певец.

А министр природы РФ Александр Козлов в своём телеграм-канале написал:

«Оказалось, у нас много общих друзей: дальневосточные леопарды и амурские тигры. Пригласил Диму в гости к нашим переднеазиатским леопардам в Центр реинтродукции Сочинского национального парка».

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке на острове Русский 5 сентября стартовал II Международный форум по сохранению тигра. На открытии саммита к участникам по видеосвязи обратился президент России

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