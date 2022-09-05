Джакарта, , 09:17 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо приветствовал прибытие президента Филиппин Фердинанда Маркоса и первой леди страны в президентский дворец в Богоре, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Kremlin.ru

Президент Филиппин совершил первый визит в Индонезию после приведения к присяге в качестве президента в июне 2022 года.

Главы государств вместе посадили дерево во дворе президентского дворца.

Перед посещением президентского дворца в Богоре филиппинская делегация сначала отправилась на кладбище героев, чтобы провести церемонию возложения венков.

На двусторонней встрече также присутствовали министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии, министр иностранных дел, министр-координатор по морским делам и инвестициям, министр обороны, министр туризма и креативной экономики страны.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Филиппин Фердинанд Маркос прибыл с визитом в Индонезию по приглашению президента Джоко Видодо.

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