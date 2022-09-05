Уфа, 5 сентября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Обвиняемого в покушении на дачу взятки хоккеиста осудили в Уфе. Об этом 5 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов в Башкирии в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM В конверте

Сообщается, что уголовное дело в отношении 22-летнего хоккеиста, которого обвинили в покушении на дачу взятки в крупном размере, было рассмотрено в Ленинском районном суде г. Уфы.

В суде было установлено, что в октябре 2019 года фигурант уголовного дела договорился со своим приятелем передать деньги должностному лицу военного комиссариата для получения военного билета без прохождения службы в Вооруженных силах России.

В материалах дела указано, что после этого подсудимый перевел 158 тысяч рублей на банковский счет мужчины, действующего в качестве посредника в даче взятки, который эти денежные средства сотруднику военного комиссариата не передавал.

«В результате чего в период с октября 2019 года по апрель 2022 года обвиняемый уклонялся от прохождения от военной службы», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что суд назначил подсудимому наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.