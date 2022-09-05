Краснодар, 5 сентября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Около 120 млн рублей федеральных средств дополнительно выделено Краснодарскому краю на расчистку русел рек в Сочи и Туапсинском районе, сообщили 5 сентября в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сочи

«Благодаря поддержке правительства России нам удалось значительно увеличить лимит края из федерального бюджета. Если в начале года сумма, предусмотренная на расчистку русел рек, была немногим больше 9 млн рублей, то сейчас она составляет почти 120 млн рублей», — сказал журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев.

Основную часть планируется направить на расчистку русел рек в Сочи, на территории которого насчитывается более 60 рек. В Туапсинском районе планируют расчистить русла двух рек общей протяжённостью 3,7 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Сочи неоднократно после сильных дождей разливались реки, что приводило к подтоплениям жилья, социальных объектов, автотранспортной инфраструктуры.