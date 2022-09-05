Пермь, , 09:16 — REGNUM На территории Пермского края в течение недели (5 — 11 сентября) ожидается значительное похолодание. Оно связано с вторжением арктического воздуха, сообщает ГИС-Центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Заморозки Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В ночь на 6 сентября столбик термометра опустится до — 1˚С, вероятны туманы. Заморозки затронут северную часть региона.

Пик похолодания придётся на 9–10 сентября. Минимальная температура воздуха может приблизиться к рекордам суток. В ночное время возможны заморозки до — 3˚С.

В целом неделя ожидается на 4-5˚С ниже климатической нормы. Это можно считать крупной аномалией для сентября. Так холодно в этот период не было с 2010 года, говорят специалисты.