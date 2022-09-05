Чебоксары, 5 сентября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Чувашии сохраняются неблагоприятные погодные условия, в связи с чем в регионе ожидается оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает управление МЧС.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки. Осень. Рябина

В ведомстве со ссылкой на Чувашгидромет отмечают, что ночью 6 сентября 2022 года местами по республике ожидаются заморозки на почве 0…– 2 градуса. В регионе ожидается оранжевый уровень погодной опасности (погода опасна, существует вероятность стихийных бедствий).

Данный вопрос был поднят на планёрке в правительстве. Глава Чувашии Олег Николаев призвал профильные ведомства быть бдительными и готовыми к оперативному реагированию в случае происшествий и ухудшению погодной обстановки.

Спасатели напоминают, что при неблагоприятной погоде увеличиваются риски переохлаждения среди населения, возможны нарушения электроснабжения и рост техногенных пожаров из-за повышенных нагрузок на сетях в связи с дополнительным использованием электрического оборудования. Кроме того, возможны аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, что в Чувашии решили адаптировать экономику и здравоохранение к опасным природным явлениям, которые наблюдаются в республике последние годы.

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Как сообщало ИА REGNUM , 7 — 8 сентября на фоне постепенного потепления ощущаемая температура из-за сильного ветра останется довольно низкой, могут пройти небольшие дожди. 9 сентября потеплеет до +15…+20 градусов, затем снова похолодает.