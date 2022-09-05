Владивосток, 5 сентября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Павильон Сахалинской области, сделанный в форме волны, начал работу на VII Восточном экономическом форуме. В том числе гостям продемонстрируют проекты в нефтегазовой и агропромышленной отраслях, написал в своём телеграм-канале глава островного региона Валерий Лимаренко.

Игорь Грошев Остров Монерон — лежбище морских котиков

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«Наш павильон всегда привлекает большое внимание гостей. В этом году он сделан в виде волны и украшен символикой 75-летия области. На выставке дальневосточные регионы презентуют свои экономические, инвестиционные и туристические возможности для гостей из десятков стран мира», — отметил губернатор.

На Сахалине работают два индустриальных парка в нефтегазовой и агропромышленной отраслях. Гостей павильона также ознакомят с проектом «Забота. Защита. Уважение» по взаимодействию властей и населения.

Особое внимание власти региона уделили представлению его туристического потенциала. Гостей ВЭФ ждёт виртуальное путешествие по острову Монерон.

Как сообщало ИА REGNUM, VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке и стартовал 5 сентября. В мероприятиях ВЭФ примет участие президент России Владимир Путин.