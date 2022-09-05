Южно-Сахалинск, 5 сентября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. На Сахалине в школе №3 5 сентября открыли памятные объекты, посвященные воинам погибшим в ходе спецоперации в защиту Донбасса, сообщается в телеграм-канале правительства островного региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Парты Героев» посвятили учившимся в этой школе Ивану Шеину и Владиславу Жукову. Указом президента России они были посмертно награждены орденами Мужества.

На открытии присутствовали родители, близкие и сослуживцы воинов.

Первыми за «Парты Героев» сели отличники.

Как сообщало ИА REGNUM, в тюменском посёлке Октябрьский Ишимского района открыли мемориальные доски в честь земляков, погибших в ходе спецоперации российских войск в республиках Донбасса Сагындыка Кудайбергенова и Виктора Черемных.