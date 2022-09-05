Ереван, 5 сентября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Министр обороны Армении Сурен Папикян посетит США с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба армянского минобороны.

Erik Babajanian Сурен Папикян

«Делегация во главе с министром обороны РА Суреном Папикяном 5 сентября отправилась с рабочим визитом в США», — говорится в сообщении.

В ведомстве не сообщили о планах делегации. Ранее в Ереване поблагодарили послов Франции и США в Азербайджане за отказ посетить город Шуша, находящийся на территории Нагорного Карабаха, перешедшей под контроль Баку.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян 7 сентября примет участие в пленарной сессии VII Восточного экономического форума на тему «На пути к многополярному миру» во Владивостоке. В ней также будет участвовать президент РФ Владимир Путин.