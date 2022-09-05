Токио, 5 сентября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Крайнее сожаление вызывают у властей Японии учения Вооружённых сил (ВС) России «Восток-2022», которые проходят на островах Курильской гряды Кунашир и Итуруп. Об этом 5 сентября заявил на пресс-конференции в Токио генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

«Нам известно, что министерство обороны России 3 сентября объявило о проведении учений, включая Кунашир и Итуруп. Проведение военных учений России на северных территориях, невзирая на протест нашей страны, вызывает крайнее сожаление», — сказал он.

Также Мацуно отметил, что Токио намерен внимательно следить за указанными манёврами ВС РФ и будет действовать в связи с этим соответственно, добавив, что на этом этапе он хотел бы воздержаться от иных подробностей.

Кроме того, генсек японского правительства уточнил, что 27 июля Япония передала российской стороне по дипломатическим каналам протест по поводу того, что «проведение Россией учений на северных территориях (как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи — ред.), не совпадает с позицией Японии и является неприемлемым».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа заместитель генсека правительства Японии Сэйдзи Кихара заявил, что японские власти внимательно следят за передвижениями военных РФ в районе российских островов Курильской гряды Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.