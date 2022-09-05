Рустави, Грузия, 5 сентября, 2022, 19:54 — ИА Регнум. У мэра города-спутника столицы Грузии Тбилиси Рустави Нино Лацабидзе будет рекордное количество советников — целых 40, сообщает 5 сентября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Rustavi.gov.ge Нино Лацабидзе

Членами консультативного совета являются в основном сторонники правящей партии «Грузинская мечта», в том числе и бывший мэр Рустави.

Лацабидзе уверяет, что все 40 советников будут помогать ей бесплатно. Но у мэра нет ответа на вопрос, зачем ей нужно такое количество советников. Мало того, сейчас она даже не знает точного их числа, так сказала, что их «более 30».

Население города уже выразило своё недовольство решения мэра. Оппозиция также не одобряет это решение. Противники правительства говорят, что проблемы населения и так уже известны местным властям и, если власти пожелают, они решат эти проблемы без всяких советников.

Напомним, что в Рустави очень остро стоит проблема снабжения города питьевой водой.