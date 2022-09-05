Сеул, , 09:01 — REGNUM Тайфун «Хиннамнор» 5 сентября приблизился к Южной Корее, что привело к отмене авиарейсов, приостановке работы некоторых заводов и закрытию школ, так как в стране введен самый высокий уровень тайфунной опасности, передает агентство Reuters.

Тайфун Xinhuanet.com

Проливные дожди и сильный ветер обрушились на южную часть страны, в то время как тайфун двигался в северном направлении со скоростью 24 км в час. Ожидается, что «Хиннамнор» к вечеру достигнет острова Чеджу, а в начале следующего дня выйдет на сушу к юго-западу от портового города Пусан.

Президент страны Юн Сок Ёль заявил 5 сентября, что будет находиться в режиме чрезвычайной готовности. Ранее он распорядился приложить все усилия для минимизации ущерба от тайфуна, который классифицирован как «очень сильный».

«Из-за тайфуна по всей стране до вторника [6 сентября] ожидаются очень сильные ветры и проливные дожди, а в прибрежных районах ожидаются очень высокие волны, шторм и цунами», — сообщила метеорологическая служба Кореи.

По прогнозу метеослужбы, «Хиннамнор» будет двигаться на северо-восток в направлении города Саппоро в Японии.

Предупреждения о тайфунной опасности получили всех южные города, включая Кванджу, Пусан, Тэгу и Ульсан, а также южный остров Чеджу, а Центральный штаб по борьбе с бедствиями и обеспечению безопасности 4 сентября повысил уровень опасности до максимального — впервые за пять лет.

В городе Пусан и соседних районах в течение выходных шли дожди, а в 5 и 6 сентября по всей стране прогнозируется еще больше осадков.

Сообщений о жертвах пока не поступало, хотя более 100 человек были эвакуированы, и по меньшей мере 11 объектов повреждены наводнениями.

Читайте ранее в этом сюжете: Супертайфун «Хиннамнор» приближается к побережью Китая