Пермь, 5 сентября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Член комиссии Общественной палаты Пермского края по здравоохранению и социальной защите, председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Прикамье Сергей Большаков считает введение в школах курса по основам духовно-нравственной культуры народов РФ логичным продолжением работы по поиску программно-методических решений задачи нравственно-патриотического воспитания школьников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«Действительно, такой час появляется в школьном расписании, и это, кажется, неплохо. В то же время, большинство потенциальных тем курса прямо пересекаются, дублируют аналогичные темы из курсов обществознания, истории, мировой художественной культуры, литературы. В этом смысле взятый на вооружение подход («каждой воспитательной проблеме — свой урок в расписании») представляется не слишком эффективным. Думаю, нам всем стоит серьезно позаботиться о качестве уже имеющихся дисциплин вкупе с начавшейся модернизацией школьных воспитательных практик», — сказал он.

Как уж сообщало ИА REGNUM, в школах с 2023 года появится новый предмет — по основам духовно-нравственной культуры народов РФ. Его будут преподавать ученикам 5–9-х классов с целью приобщения школьников к российским традиционным духовно-нравственным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе.