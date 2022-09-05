Барнаул, 5 сентября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) скептически относится к идее создания министерства РФ по развитию регионального туризма. По словам руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Александра Молотова, нет никакой уверенности, что данная инициатива поможет лучшему регулированию сферы туризма.

Иван Шилов, ИА REGNUM Туризм

«Я, как специалист в области конституционного права и госуправления, против создания новых органов публичной власти без особой на то необходимости. У нас уже несколько административных реформ прошло, направленных на оптимизацию системы госуправления и сокращения числа органов госвласти и госслужащих, а результат от их проведения, мягко говоря, незначительный.

Вопрос не в необходимости создания нового министерства, отвечавшего бы за туризм (тем более нет никакой уверенности в том, что его создание позволит нам на более высоком уровне регулировать данную сферу). Вопрос в необходимости обеспечения большей эффективности от деятельности существующего Федерального агентства по туризму (Ростуризм), уполномоченных органов, созданных в регионах, и межведомственного взаимодействия в этой области — я уверен, что резервы здесь ещё есть», — пояснил ИА REGNUM Александр Молотов.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках седьмого ВЭФ предложение создать министерство РФ по развитию регионального туризма выдвинул губернатор Приморья Олег Кожемяко, как глава рабочей группы Госсовета по направлению «Туризм, физическая культура и спорт».

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