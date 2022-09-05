Тбилиси, 5 сентября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В кафедральном соборе Светицховели в городе Мцхета в Грузии 3 сентября провели молебен на старославянском языке, так как в храме были иностранные священнослужители. Об этом заявил глава службы по связям с общественностью патриархата Грузинской православной церкви (ГПЦ) диакон Андрия Джагмаидзе в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия в Грузии

Он прокомментировал репортаж оппозиционного телеканала, авторы которого заявили, что в храме ГПЦ проводят службы на «русском языке».

«Была очередная попытка найти скандал в церкви, — написал Джагмаидзе. — В молебне участвовали паломники из Белоруссии в сопровождении болгарского священника и диакона».

Представитель ГПЦ сообщил, что в православных церквях дают возможность посетителям молиться на привычном для них языке. Он добавил, что на старославянском молятся не только в России, но также на территории б. СССР, в Белоруссии, Чехии, Сербии и Болгарии.

Напомним, оппозиционные партии Грузии добиваются от властей введения ограничений для граждан РФ. Они заявляют, будто в республику прибыло столько российских граждан, что это якобы несёт угрозу для национальной безопасности.