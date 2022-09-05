Тюмень, , 09:01 — REGNUM В Тюменской области с 5 сентября прекращается приём оплаты за проезд банковскими картами без поддержки функции бесконтактной оплаты (NFC). Об этом сообщается на сайте АО «Тюменские транспортные системы».

Автобусы Тюмени Tgt72.ru

«Сейчас оплата проезда банковской картой с использованием контактного интерфейса не востребована пассажирами, так контактно оплачивает проезд менее 3% пассажиров», — сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что контактный способ обслуживания банковских карт, когда карту вставляли в терминал, «не соответствует стандартам платёжных систем и ведёт к возникновению значительного количества ошибок обслуживания».

Проезд можно будет, как и прежде, оплатить банковской картой бесконтактно в том числе загруженной в телефон, наличными деньгами и транспортной картой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проезд в общественном транспорте Тюмени стоит на сегодня 29 рублей. Если пассажир платит банковской картой, безналично, то в этом случае стоимость проезда составляет 28 рублей. До конца 2022 года для тех, кто расплачивается в тюменском общественном транспорте картой «Мир» через смартфон, проезд стоит 22 рубля. Школьники по транспортной карте платят за проезд 5,8 рублей.

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