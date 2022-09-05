В Тюменской области изменились правила оплаты проезда в автобусе
Тюмень, 5 сентября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Тюменской области с 5 сентября прекращается приём оплаты за проезд банковскими картами без поддержки функции бесконтактной оплаты (NFC). Об этом сообщается на сайте АО «Тюменские транспортные системы».
«Сейчас оплата проезда банковской картой с использованием контактного интерфейса не востребована пассажирами, так контактно оплачивает проезд менее 3% пассажиров», — сообщает пресс-служба предприятия.
Отмечается, что контактный способ обслуживания банковских карт, когда карту вставляли в терминал, «не соответствует стандартам платёжных систем и ведёт к возникновению значительного количества ошибок обслуживания».
Проезд можно будет, как и прежде, оплатить банковской картой бесконтактно в том числе загруженной в телефон, наличными деньгами и транспортной картой.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, проезд в общественном транспорте Тюмени стоит на сегодня 29 рублей. Если пассажир платит банковской картой, безналично, то в этом случае стоимость проезда составляет 28 рублей. До конца 2022 года для тех, кто расплачивается в тюменском общественном транспорте картой «Мир» через смартфон, проезд стоит 22 рубля. Школьники по транспортной карте платят за проезд 5,8 рублей.