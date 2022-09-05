Уфа, , 09:06 — REGNUM 50 млн рублей было выделено некоммерческим организациям на проведение физкультурно-массовых мероприятий в Башкирии. Об этом сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на расширенном заседании общественного совета регионального представительства ассамблеи народов Евразии.

Участники марафона Василий Иванов © ИА REGNUM

Он сообщил, что в Башкирии в 2022 году в качестве меры поддержки учреждены гранты для некоммерческих организаций на проведение физкультурно-массовых мероприятий. При этом общая сумма выделенных в 2022 году грантов составила 50 млн рублей.

Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов отметил, что Башкирия является одним из ведущих спортивных регионов России.

«В рейтинге регионов по количеству спортивных сооружений Башкирия занимает второе место среди субъектов России после Москвы — это более 13 тысяч спортивных объектов», — приводит пресс-служба его слова.

Он также сообщил, что в регионе увеличивается число жителей, которые постоянно занимаются физической культурой и спортом.

«Если в 2019 году этот процент составлял 45,2% (1,6 млн человек), то к 2021 году он возрос до 52,3% (1,9 млн человек), что выше среднероссийских показателей», — пояснил министр.

Хабибов подчеркнул, что за минувшие годы руководству Башкирии удалось увеличить финансирование отрасли спорта, в том числе благодаря привлечению средств из федерального бюджета.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии начали возводить дворец борьбы и центр фехтования, в республике строится комплекс для гребного слалома. Был открыт центр гимнастики имени олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной.